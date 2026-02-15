Olimpiadi 2026 la leggenda del rap Flavor Flav rompe un bob | Non è colpa mia

Flavor Flav, la celebre icona del rap americano, ha causato la rottura di un bob durante un evento di presentazione in Italia, sostenendo che l’incidente non sia colpa sua. Il musicista, noto per il suo stile esplosivo e il look riconoscibile, stava partecipando a una dimostrazione legata alla promozione della squadra degli Stati Uniti per i Giochi di Milano-Cortina 2026. Durante le prove, il bob si è infatti sganciato in modo inatteso, attirando l’attenzione di spettatori e media presenti.

La leggenda del rap statunitense Flavor Flav, membro fondatore del gruppo hip-hop Public Enemy, è in Italia come promotore ufficiale della squadra statunitense di bob e skeleton alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Tuttavia Flavor Flav non si è dimostrato così a proprio agio nel salire e scendere dal bob. Durante un servizio fotografico infatti, il rapper ha rotto uno dei sostegni dell'attrezzo esposto nel centro di Cortina: "Non è colpa mia", ha detto immediatamente cercando buffamente di discolparsi.