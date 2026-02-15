Olimpiadi 2026 gare e risultati di oggi 15 febbraio – In diretta

Federica Brignone e Sofia Goggia hanno conquistato i riflettori oggi, poiché le due campionesse italiane gareggiano nel gigante femminile a Milano-Cortina. La loro presenza attrae l’attenzione degli appassionati di sci, che seguono con trepidazione ogni loro mossa sulla neve. La sfida si è accesa alle pendici delle Alpi, mentre gli spettatori sperano in medaglie per l’Italia.

Italia a caccia di medaglie nel nono giorno delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Grande attesa per Federica Brignone e Sofia Goggia nel gigante femminile. C'è poi lo snowboard cross, con la gara a squadre che quattro anni regalò l'argento all'Italia con Visintin e Moioli. Attenzione anche a Lisa Vittozzi, impegnata nell'inseguimento di biathlon, e alla squadra di curling maschile, che sfida Norvegia e Repubblica Ceca. IL PROGRAMMA DI OGGI 15 FEBBRAIO IL MEDAGLIERE DELL'ITALIA CI SIAMO!? Day 9 of the Olympic Games!??? Here are the medal events scheduled for today: 11:15 Biathlon Men's 12.