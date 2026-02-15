Olimpiadi 2026 | Federica Brignone è oro! L’Italia raggiunge sette titoli esultanza Meloni

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Olimpici del 2026, portando a casa il primo titolo di questa edizione e riempiendo di gioia gli italiani. La sciatrice, che si è distinta per la sua tenacia sulla pista di Cortina, ha tagliato il traguardo con un tempo che nessuno è riuscito a battere. La vittoria ha suscitato un'ondata di entusiasmo in tutto il paese, con il presidente Meloni che ha commentato con entusiasmo la performance di Brignone.

Federica Brignone Campionessa Olimpica: L’Italia Esulta, Meloni Celebra una “Straordinaria” Atleta. Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2026, regalando all’Italia un momento di grande orgoglio sportivo. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso la sua gioia attraverso i social media, sottolineando come questa vittoria entri nella storia dello sport nazionale. Il successo di Brignone porta a sette il numero di ori conquistati dall’Italia nella competizione olimpica in corso. Un Trionfo che Scrive la Storia dello Sport Italiano. La vittoria di Federica Brignone rappresenta un punto di svolta per lo sci italiano e un’iniezione di entusiasmo per l’intero movimento sportivo nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu Olimpiadi 2026, trionfo Italia: Federica Brignone e Lisa Vittozzi sono d’oro. Argento nello snowboard: il medagliere vola Federica Brignone ha vinto l’oro nello slalom gigante alle Olimpiadi 2026, a causa della sua tenacia e delle condizioni perfette sulla pista di Milano-Cortina. Federica Brignone vince l'oro nel SuperG alle Olimpiadi 2026 Federica Brignone ha conquistato la medaglia d'oro nel SuperG a Pechino 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Federica Brignone in esclusiva dopo la prima prova Olimpica: Mi mancano chilometri, un sogno essere portabandiera · Sci alpino; L’oro di Federica Brignone è la più grande impresa olimpica italiana di sempre?; Olimpiadi, dall'infortunio all'oro: la favola di Federica Brignone; Brignone, è un 'sì': farà la libera di Cortina. Federica Brignone in testa al gigante delle Olimpiadi. Che Sofia Goggia: terza!L'Italia sogna dopo la prima manche del gigante femminile di Milano Cortina 2026. Federica Brignone è nettamente al comando dopo una prima manche in cui ... oasport.it Cortina, Federica Brignone nella leggenda vince l'oro nell Slalom GiganteSulla pista Olympia delle Tofane la tigre di La Salle conquista il suo secondo alloro olimpico dopo quello in Super-G. Ennesima delusione per Sofia Goggia che era terza dopo la prima manche ... rainews.it Pochi minuti dopo l’oro di Federica Brignone arriva anche l’argento della coppia Moioli-Sommariva nello snowbord cross, che vale il record di medaglie in una sola Olimpiade per l’Italia. Avanti così facebook ANCORA SUL TETTO DEL MONDO Federica Brignone scrive un’altra pagina leggendaria: è oro anche nello Slalom gigante #MilanoCortina2026 | @Olympics x.com