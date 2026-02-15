Olimpiadi 2026 e Inchieste TV | Rai punta su sport fiction e approfondimenti nella serata di domenica

Rai ha deciso di mettere al centro della programmazione di domenica 15 febbraio 2026 le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, perché l’evento attira milioni di spettatori. La rete pubblica trasmette le gare in diretta, accompagnate da approfondimenti e inchieste su temi legati allo sport e alla città ospitante. La serata si arricchisce anche di fiction e programmi di intrattenimento, cercando di coinvolgere un pubblico più ampio.

Domenica in TV: Olimpiadi, Inchieste e la Sfida dell’Audience. La serata televisiva di domenica 15 febbraio 2026 offre un panorama variegato, con le dirette delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 a fare da traino, affiancate da inchieste giornalistiche, fiction e programmi di intrattenimento. L’offerta televisiva riflette una strategia delle reti nel tentativo di intercettare un pubblico ampio e diversificato, in un contesto mediatico in rapida evoluzione. Sport e Diretta Olimpica su Rai 2. Il cuore della programmazione serale è senza dubbio la copertura delle “Milano Cortina 2026 Giochi Olimpici Invernali” su Rai 2, iniziando dalle 21:00.🔗 Leggi su Ameve.eu Nasce Dossier, PerugiaToday punta su inchieste e approfondimenti PerugiaToday amplia la sua offerta con Dossier, una sezione dedicata a inchieste e approfondimenti su Perugia e provincia. Olimpiadi, inchieste e serie TV: la programmazione di domenica 8 febbraio 2026. La serata di domenica 8 febbraio 2026 si presenta ricca di appuntamenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi invernali 2026 al via, Cortina tra blackout e la cabinovia incompiuta; Olimpiadi invernali 2026, i guadagni di pochi a spese di molti; Milano-Cortina 2026, le sfide del dopo-Olimpiadi dietro le medaglie: il patriottismo non basterà; Milano-Cortina 2026: come la società civile monitora costi e appalti delle Olimpiadi. Olimpiadi, sabotaggio sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano: aperte due inchieste a Milano e LeccoSono stati trovati cavi bruciati per un tratto di circa 80 centimetri, un cavo di acciaio sezionato in più parti e una bottiglia di plastica vuota con residui ... milano.repubblica.it Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 22L'Italia ai Giochi di Milano Cortina finora ha collezionato in totale 22 medaglie, così divise: Staffetta maschile 4×7,5 km sci di fondo (Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino) ... tg24.sky.it Il vertice europeo sulla competitività, le inchieste su Glovo e Amazon, il dibattito politico interno, il rapporto tra giovani e smartphone, le Olimpiadi invernali Milano-Cortina nella puntata di sabato 14 febbraio del programma di Marianna Aprile e Daniele Bellasio facebook Olimpiadi, sabotaggio sulla linea ferroviaria Lecco-Tirano: aperte due inchieste a Milano e Lecco milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com