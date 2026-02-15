olimpiadi 2026 due tifosi lettoni sventolano la bandiera della groenlandia alla partita di hockey

Durante la partita di hockey maschile tra Stati Uniti e Danimarca alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, due tifosi hanno esposto la bandiera della Groenlandia. affermando di averlo fatto come gesto di sostegno europeo all’isola e alla Danimarca. “Spero che molti danesi vedano la bandiera e si sentano sostenuti, sapendo che non sono soli in Europa. Se vogliono rimanere indipendenti, o se vogliono rimanere con la Danimarca, noi li sosterremo “, hanno detto Kalni?a Vita Kalni?a e suo marito Alexander Kalni?š, tifosi della squadra di hockey lettone che vivono in Germania. “Non è giusto che Trump e l’America siano così aggressivi e cerchino di incorporare l’isola”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Dopo due periodi di gioco, il risultato vede ancora gli azzurri in partita, nonostante il punteggio sia di 2-3 a favore della Svezia.

