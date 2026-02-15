Olimpia Milano sorprende a Cremona | Bolmaro e Nebo in squadra rientro lampo per Torino

Olimpia Milano ha vinto a Cremona grazie alla doppia presenza di Bolmaro e Nebo, che sono tornati in campo in fretta dopo un infortunio. La squadra milanese si prepara a affrontare le prossime partite chiave, sfruttando il rientro dei giocatori per valutare il loro stato di forma. Nel frattempo, Torino ha avuto un ritorno rapido in campo dopo un breve stop, cercando di riprendere il ritmo.

Bolmaro ha riportato una distorsione al gomito destro il 30 gennaio durante l'incontro di Eurolega vinto contro il Partizan. Ha ripreso ad allenarsi con il gruppo sabato ed è ora pronto a rientrare in campo per la trasferta di Cremona. Nebo si era fermato all'inizio del mese a causa di una elongazione del bicipite sinistro. Anche lui ha ripreso l'allenamento con la squadra sabato e può contribuire al gruppo nella gara odierna contro Cremona. La gestione del recupero permette di testare i due atleti in ambito competitivo e di valutarne l'impegno in vista della Final Four 2026 di Torino. L'obiettivo immediato resta la partita dei quarti contro Pallacanestro Trieste, con i biancorossi pronti a sfruttare le risorse rientrate dall'infermeria in funzione di una stagione che continua a mantenere alto il livello di competitività.