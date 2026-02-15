Oleggio rimonta bergamasca al buzzer | sconfitta di misura in Serie B Interregionale

Oleggio ha perso contro la BluOrobica Bergamo al termine di una partita intensa e combattuta. La squadra bergamasca ha recuperato un gap di punti negli ultimi secondi, grazie a una sirena che ha lasciato i padroni di casa senza parole. La sconfitta di misura, con il punteggio di 64-61, è arrivata dopo un finale punto a punto, che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

Oleggio, una sirena bergamasca infrange il sogno di una vittoria al cardiopalma. L’Oleggio Magic Basket ha ceduto il passo alla BluOrobica Bergamo per 64 a 61 in una partita combattuta fino all’ultimo secondo, valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. La sfida, disputata a Oleggio, ha visto i padroni di casa dominare inizialmente, per poi subire una rimonta inaspettata degli avversari, culminata con un tiro vincente allo scadere. Dominio iniziale e reazione bergamasca. L’incontro si è aperto con un’aggressività notevole da parte dell’Oleggio Magic Basket, che ha imposto fin da subito il proprio ritmo di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu Basket serie B, sconfitta a Gallarate per Oleggio L'Oleggio Magic Basket perde in trasferta contro Bbg Gallarate 88-71 nella prima giornata del girone di ritorno di Serie B. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Terza Categoria Vco: l'Armeno riapre il campionato battendo Montecrestese 3-0. Oleggio Castello rimonta il Maggiora (5-3) e si porta a -1. Vemenia e Crodo vincono. Classifica cortissima. #TerzaCategoria #Vco #Calcio x.com Ieri mattina i nostri Aquilotti sono stati ospiti dell'Oleggio Basket Una mattinata di basket e divertimento in cui i nostri piccoli hanno messo in campo una prestazione meravigliosa contro degli avversari validissimi che, oggi, conducono la classifica Sempre facebook