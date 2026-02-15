Oleggio basket beffato con un tiro allo scadere a Bergamo

Oleggio Basket ha perso la partita a Bergamo a causa di un tiro decisivo negli ultimi secondi. La squadra aveva conquistato un ampio vantaggio, ma gli avversari sono riusciti a recuperare e segnare il canestro della vittoria proprio all’ultimo istante, lasciando gli Squali senza punti.

Un grande vantaggio e poi la rimonta avversaria con un tiro allo scadere che di fatto beffa gli Squali. Nella quinta giornata di ritorno di B Interregionale l'Oleggio Magic Basket cede alla BluOrobica Bergamo 64-61. Bergamo in campo con Odiphri, Leoni, Franco, Sergio e Carparelli; per gli Squali Costaglione, Jovanovic, Toffanin, Restelli e Niang. Super avvio biancorosso e sul 2-9 è pausa per casa; Bergamo ricuce 7-9 e sta in scia, ma ci pensa Youssef dall'area e poi dall'arco 14-18. Parziale aperto degli Squali che ancora con Youssef e Toffanin, ben servito dal compagno, siglano 14-24 e massimo vantaggio con seconda pausa per Bergamo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Il pareggio tra Viareggio e Montespertoli si è deciso all’ultimo secondo, quando Videtta ha segnato al 93’.

Nel match tra Casalguidi e Montignoso, il risultato finale è di 2-3 per gli ospiti.

