Obama sul video postato da Trump che lo ritrae come scimmia | Show da clown

Barack Obama ha commentato con durezza il video pubblicato da Donald Trump che lo mostra come una scimmia, accusandolo di mettere in scena uno spettacolo da clown. La decisione di Trump di condividere quel filmato ha acceso il dibattito pubblico sulla retorica aggressiva e le provocazioni nel mondo della politica americana. Obama ha definito il gesto come un esempio di comportamento poco rispettoso, sottolineando come questa forma di comunicazione alimenti divisioni e rispetti poco la dignità delle persone coinvolte.

Obama risponde a Trump: "Uno show da clown" in un clima di crescente polarizzazione. Washington – L'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha definito "uno show da clown" il video diffuso da Donald Trump che lo ritrae con immagini di scimmie, un gesto che ha immediatamente acceso un dibattito sulla retorica divisiva e sulla normalizzazione di comportamenti considerati inaccettabili nel panorama politico americano. L'episodio, avvenuto il 15 febbraio 2026, riaccende le tensioni tra i due leader e solleva interrogativi sulla responsabilità dei leader pubblici nell'era dei social media.