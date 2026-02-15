Nuovo intervento multidisciplinare alla Asl di Frosinone | l' operazione

L’ospedale Spaziani di Frosinone ha effettuato un intervento multidisciplinare complesso, dopo che un paziente aveva bisogno di cure specialistiche rapide. La decisione di intervenire è arrivata a causa di un caso urgente che richiedeva competenze diverse, coinvolgendo neurochirurghi, anestesisti e tecnici. Le equipe hanno lavorato in sinergia, portando a termine l’operazione con successo e senza complicazioni.

Hanno lavorato insieme le equipe di Neurochirurgia, Chirurgia vascolare e Radiologia Interventistica per operare una paziente già sottoposta alla stabilizzazione vertebrale lombare Ancora un grande traguardo per la Asl di Frosinone. Un nuovo intervento multidisciplinare ad alta complessità è stato eseguito nei giorni scorsi all’Ospedale “Spaziani”, confermando ancora una volta l’elevato livello di integrazione e professionalità raggiunto dalle equipe di Neurochirurgia, Chirurgia vascolare e Radiologia Interventistica. La collaborazione tra queste equipe permette sempre più spesso di salvare sempre più vite umane, gestendo casi anche molto complessi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Tumori urologici, approvato il nuovo percorso integrato tra Policlinico Tor Vergata e Asl di Frosinone Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nuovo intervento multidisciplinare alla Asl di Frosinone: l'operazione; Cuori piccoli, cure grandi: l’approccio multidisciplinare che cambia il destino dei neonati con cardiopatia congenita; Trapianto di linfonodi robotico, al Policlinico di Bari il primo intervento nel Sud Italia; Incisione sull’addome per la colonna vertebrale. AOU Marche, nuovo approccio multidisciplinare per le patologie della colonna vertebraleUn nuovo approccio chirurgico multidisciplinare per curare le patologie vertebrali sperimentato e attivato all'interno dell'AOU Marche ... centropagina.it Tumori al rene e alla prostata, arrivano le nuove cure intelligeni: come funzionanoUna biopsia capace di prevedere l’aggressività di un tumore senza incidere la pelle e un vero e proprio GPS in grado di mappare i nervi invisibili durante un intervento alla prostata. Non è fantascien ... quicomo.it All'ospedale Spaziani un nuovo intervento multidisciplinare ad alta complessità facebook Il Masaf, in seguito a un nuovo intervento di AGEA Coordinamento, su sollecitazione di Organismi di certificazione e associazioni di categoria, ha disposto un ulteriore slittamento dei termini per l’emissione dei certificati SQNBA @ruminantia_it x.com