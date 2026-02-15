Nuovo ciclo vecchi difetti Pari raggiunto in extremis

Il pareggio tra Viareggio e Montespertoli, finito 2-2, si è deciso negli ultimi minuti, ma i vecchi problemi sono rimasti. La partita si è conclusa con un risultato insoddisfacente per entrambe le squadre, che continuano a mostrare difficoltà a gestire le fasi decisive. In campo, il Viareggio ha cercato di imporre il ritmo, ma ha commesso errori che sono stati subito puniti dall’avversario. I cambi effettuati nel secondo tempo, tra cui le sostituzioni di Belluomini e Apolloni, non sono riusciti a invertire la tendenza. La squadra di casa ha mostrato volontà, ma

viareggio 2 montespertoli 2 VIAREGGIO (3-5-2) Nucci; Bertacca, Videtta (45' st Belluomini), Danovaro; Romanelli (33' st Baroni), Ivani (33' st Apolloni), Sforzi (25' st Kthella), Tie Kapieu, Purro; Galligani, Pegollo. All. Fiale. MONTESPERTOLI (4-5-1): Romano; Vallesi, Trapassi, Calonaci (16' st Mancini), Corradi; Salvadori, Corsi, Bettoni (31' st Zefi), Maltomini, Biliotti (33' st Gasparri); Granucci (25' st Lotti). All. Sarti. Arbitro: Cattaneo di Novara (Scanu-Pacini). Reti: 13' pt Granucci, 44' pt Pegollo; 6' st Corsi, 48' st Apolloni. Note: ammoniti Galligani; Vallesi, Biliotti e Danovaro.