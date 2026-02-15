Nuovi annunci di lavoro lo stipendio dovrà essere chiaro e niente domande sul passato

Il governo italiano ha approvato il 5 febbraio un decreto che introduce regole più chiare sui salari nei nuovi annunci di lavoro. La misura obbliga le aziende a indicare lo stipendio in modo trasparente e vieta di chiedere informazioni sul passato lavorativo dei candidati. Questa novità mira a contrastare la discriminazione e a favorire una maggiore equità nel mercato del lavoro.

La trasparenza salariale in Italia si avvicina a passi veloci: con lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio, il Governo recepisce la Direttiva UE 2023970 del Parlamento europeo e del Consiglio, introducendo obblighi per le imprese e nuovi diritti per lavoratori e candidati. L’obiettivo dichiarato dal decreto sulla trasparenza retributiva è rafforzare l’effettività del principio di parità di retribuzione tra uomini e donne per lo stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, intervenendo su uno dei fattori strutturali che alimentano il gender pay gap: l’asimmetria informativa nei processi di selezione e di gestione delle retribuzioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Nuovi annunci di lavoro, lo stipendio dovrà essere chiaro e niente domande sul passato Lavoro: dal 2026, stipendio in chiaro negli annunci e stop a domande sui guadagni passati. Dal 2026, i datori di lavoro dovranno mostrare gli stipendi negli annunci di lavoro, per legge. Minacce sul lavoro e niente stipendio, è reato di estorsione: la sentenza Recentemente, una sentenza ha chiarito come le minacce sul lavoro tese a ottenere lo stipendio rappresentino un reato di estorsione. Ep 59 - The Disappearance of Lady Frances Carfax - The Jeremy Brett Sherlock Holmes Podcast Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Lavorare rimanendo in Sicilia? Ecco gli annunci più interessanti del 10 febbraio; Lavoro, gli annunci dovranno indicare la paga iniziale; Lo stipendio sugli annunci di lavoro diventa (finalmente) obbligatorio; Dall’autista al calzolaio, ecco le 124 offerte di lavori nella bergamasca. Naughty Dog, nuovi annunci di lavoro fanno emergere riferimenti a un progetto multiplayer multipiattaformaAlcuni annunci di lavoro pubblicati recentemente da Naughty Dog suggeriscono che lo studio possa essere impegnato nello sviluppo di un progetto multiplayer con ... tecnoandroid.it Offerte di lavoro di domenica 1 febbraio, gli annunci più interessantiOfferte di Lavoro Nuovi annunci per chi cerca occupazione in Sicilia: per la rubrica offerte ... msn.com Lo State of Play di Sony presenta molti titoli attesi, novità su serie cult, remake, nuovi giochi indie e importanti ritorni per PS5 e PC. https://www.everyeye.it/articoli/speciale-of-play-febbraio-riassunto-pioggia-annunci-sorprese-grandi-ritorni-66772.htmlutm_ facebook Il nostro viaggio verso #Sanremo con i nuovi annunci di Carlo Conti. Tiziano Ferro super-ospite della prima serata del 24 febbraio e la top model #IrinaShayk co-conduttrice della terza serata. #Tg1 Leonardo Metalli x.com