Nuova Sondrio il poker della Leon è davvero indigesto

La Nuova Sondrio perde 4-1 contro la Leon, una sconfitta che arriva dopo due successi di fila. La squadra di Sondrio ha subito tre gol nel primo tempo, lasciando poco spazio di recupero. La partita si gioca in un clima di grande pressione, con i padroni di casa che dominano fin dai primi minuti.

Buona partenza biancazzurra con il vantaggio e alcune occasioni sprecate. Poi dilagano i milanesi. Infortunio per Schiavino Dopo due vittorie consecutive, cade la Nuova Sondrio, che incassa un pesante 4-1 sul campo della Leon, nella settima giornata di ritorno del girone B di serie D. Nel primo tempo partono bene i biancazzurri, che si portano in vantaggio con Vasil. Poi, però, l'infortunio di Schiavino e le occasioni fallite dallo stesso Vasil e da Longo a tu per tu con Generali tengono in vita la Leon che pareggia con Gervasoni e poi, nel primo minuto di recupero, si porta in vantaggio con Bonseri.

Nel prossimo turno di Serie D, la Folgore Caratese si presenta in buona forma a Sondrio, mentre la Leon si prepara alla sfida in Veneto contro il ChievoVerona, un impegno che ha suscitato ampi apprezzamenti.

La Folgore Caratese si prepara a giocare questa sera alle 14, puntando al possibile match point contro un Chievo che appare deluso e scoraggiato.

