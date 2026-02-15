Nuova giunta a Terni | non si tratta di rilancio amministrativo è solo redistribuzione di fedeltà
A Terni, la nomina della nuova giunta dimostra come la politica si basi più sulla fedeltà che su progetti concreti. Dopo mesi di cambiamenti nel palazzo comunale, i nuovi assessori sembrano più fedeli ai leader di partito che alle esigenze della città. La decisione di riassegnare le deleghe segue un ritmo già visto in passato, senza portare novità rilevanti per i cittadini.
L’intervento di Umbria civica: “Nel linguaggio della propaganda si parla di nuovo slancio. Nei fatti, sembra piuttosto il tentativo di coprire falle ormai conclamate” Lo spettacolo che purtroppo va in scena a Palazzo Spada fin dall’inizio dell’era Bandecchi si arricchisce di un nuovo atto. L’azzeramento della giunta – totale, quasi totale, poi di nuovo totale – non è un rilancio dell’azione amministrativa, ma la certificazione politica del fallimento di due anni e mezzo di mandato, segnati esclusivamente da proclami che tali sono rimasti. Nel linguaggio della propaganda si parla di “nuovo slancio”.🔗 Leggi su Ternitoday.it
«Il look non riguarda solo la moda. Si tratta di sicurezza. Si tratta di identità. Si tratta del potere dell'autenticità» dice a proposito del suo nuovo libro "The Look"
Solofra, la nuova squadra di governo: Nicola Moretti presenta la giunta per il secondo tempo amministrativo
Solofra si prepara a rinnovare il proprio impegno amministrativo con la presentazione della nuova giunta comunale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Terni, dalla rivoluzione alla ricostruzione: la nuova giunta di Stefano Bandecchi. Quattro novità e due conferme; Terni: Bandecchi 'resetta' la giunta. La nuova entro dieci giorni. Non confermo alcun assessore; Nuova giunta Terni, tutti i nomi: Bandecchi avvia il confronto, lunedì la svolta; Cambiano tutti gli assessori, Bandecchi azzera la giunta: Ora nuove energie.
Terni, il sindaco Bandecchi azzera la giunta: Serve nuova energia per il secondo tempoScossa politica a Terni. Il sindaco Stefano Bandecchi ha annunciato l’azzeramento completo della giunta comunale, comunicando che tutti gli assessori ... thesocialpost.it
Nuova giunta Terni, l’attacco a Bandecchi: «Solo redistribuzione di fedeltà»«Accettare supinamente che giochi di potere passino sopra le proprie teste, significa scegliere l’irrilevanza e l’inconsistenza, personale e istituzionale, così tradendo elettori e cittadini tutti. Pe ... umbria24.it
, - Le parole dell'assessore (vecchia e nuova giunta) Michela Bordoni: «Conferma Aspettiamo il decreto di nomina ufficiale, sempre al servizio dei cittadini» facebook