Novoli nasce il comitato di vicinato di Villa Demidoff Comune e cittadini uniti per la sicurezza
A Novoli, il Comune ha firmato il patto che crea il Comitato di vicinato di Villa Demidoff, rispondendo alle richieste dei residenti preoccupati per la sicurezza. La decisione arriva dopo l’esperienza avviata al Mugnone lo scorso agosto, che ha coinvolto diversi cittadini del quartiere. Nei giorni scorsi, si è tenuto l’incontro ufficiale per formalizzare l’assemblea di Villa Demidoff, un passo importante per rafforzare il rapporto tra amministrazione e abitanti.
L'assessore Andrea Giorgio: " Il presidio sociale e le iniziative che fanno vivere strade e piazze sono la migliore prevenzione" A Novoli nasce un nuovo Comitato di vicinato. Dopo l’esperienza avviata al Mugnone lo scorso agosto, nei giorni scorsi è stato firmato il patto che istituisce ufficialmente il Comitato di Villa Demidoff. Alla firma erano presenti l’assessore alla Sicurezza Urbana Andrea Giorgio, il presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro e i rappresentanti del neo-comitato. Si tratta di uno strumento di sicurezza partecipata già attivo in 13 zone della città – Mugnone, San Bartolo a Cintoia, ex Teatro Comunale, via del CannetoCoste, via Bolognese, Pian dei Giullari, Ugnano-Mantignano, Careggi, Boffito-Stuparich, piazza della Vittoria, Campo di Marte, Edison e Rovezzano – promosso da gruppi di cittadini che vogliono avviare iniziative sul territorio per migliorare la vivibilità dei quartieri.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Sicurezza, costituito il nuovo comitato di vicinato di Villa Demidoff, a Novoli
Il nuovo comitato di vicinato di Villa Demidoff si è formato a Novoli dopo un episodio di violenza che ha visto un anziano aggredito senza motivo.
Il quartiere reagisce alla violenza. Novoli, cittadini e sentinelle. Nasce il comitato Villa Demidoff
A Novoli, la creazione del comitato Villa Demidoff nasce dalla crescente preoccupazione dei residenti per la recente escalation di episodi di violenza nel quartiere.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
