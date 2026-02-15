Nordio | perché indignazione a mie frasi?

Nordio si è detto sorpreso per l’indignazione suscitata dalle sue parole, dopo aver citato Nino Di Matteo. La causa, secondo il ministro della Giustizia, è il modo in cui alcune persone hanno reagito in modo eccessivo, anche se lui si era limitato a riportare un’osservazione già fatta dall’ex magistrato. In un’intervista, Nordio ha spiegato di non capire perché le sue frasi abbiano generato tanto clamore, dato che si era limitato a riportare un’affermazione già nota.

19.10 "Non capisco tanta indignazione scomposta alle mie dichiarazioni sulle correnti del CSM.Mi sono limitato a citare le affermazioni di Nino Di Matteo, che parlò di 'mentalità e metodo mafioso'.Così il Ministro della Giustizia Nordio a proposito delle reazioni alle sue dichiarazioni sulle degenerazioni correntizie della magistratura. "Altri esponenti del 'partito del No' si sono espressi, a suo tempo, in modo anche più brutale. Ne faremo un elenco e lo pubblicheremo",ha aggiunto Nordio.