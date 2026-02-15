Nordio parla di sistema paramafioso nel Csm L’Anm risponde | Le sue parole offendono le vittime di mafia

Il ministro Nordio ha definito il Csm un “sistema paramafioso”, e questa affermazione ha suscitato la reazione dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), che ha denunciato come tali parole offendano le vittime di mafia. Il ministro ha fatto questa dichiarazione durante una conferenza stampa, puntando il dito contro alcune presunte infiltrazioni nel sistema giudiziario. L’Anm, invece, ha risposto con fermezza, sottolineando che le sue parole rischiano di alimentare stereotipi e di danneggiare l’immagine dell’intera categoria. La polemica si è accesa nel momento in cui si discute sulla riforma della giustizia

Non si fermano le polemiche attorno alla riforma costituzionale della Giustizia, al centro del referendum del 22 e 23 marzo. In una recente intervista, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha affermato che il sorteggio, tra i meccanismi proposti dalla riforma, romperà il "sistema paramafioso" che vige all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura. L'Anm – Associazione Nazionale Magistrati, controbatte che le parole del Guardasigilli offendono la memoria di tutte le vittime di mafia. Nordio: nel Csm un "sistema paramafioso" In un'intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino di Padova, il ministro della giustizia Carlo Nordio è tornato a sostenere il sì al referendum sulla riforma costituzionale. Il ministro Carlo Nordio ha definito il sistema di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura "para-mafioso", scatenando un acceso dibattito pubblico. Bufera politica sul ministro della Giustizia Carlo Nordio che, intervistato da Il Mattino, ha parlato del prossimo referendum del 22-23 marzo. Per l'Anm le parole del Guardasigilli offendono la memoria di chi ha perso la vita per lottare contro la mafia nel corso della storia d'Italia e mortificano il lavoro di chi, sul territorio, ogni giorno, combatte la criminalità organizzata.