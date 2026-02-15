Non sarei riuscito a fare nulla di ciò che hai fatto tu | Gerry Scotti in lacrime a C’è Posta per Te per la storia di papà Francesco e delle sue quattro figlie

Gerry Scotti si è commosso durante la puntata di C’è Posta per Te, perché ha ricordato il sacrificio di papà Francesco e delle sue quattro figlie, che hanno affrontato tante difficoltà. La sua emozione è nata dalla testimonianza toccante, avvenuta in diretta, di una famiglia che ha trovato forza nel sostegno reciproco. La scena è stata così intensa che Scotti si è lasciato andare alle lacrime, lasciando il pubblico senza parole. Nel frattempo, gli ascolti tv hanno premiato la finale di The Voice Kids su Rai 1, che si è aggiudicata la vittoria con circa 3 milioni di spettatori.

È stata una serata di San Valentino combattuta sul fronte degli ascolti tv, decisa sul filo di lana. Se la finale di The Voice Kids su Rai 1 ha conquistato la vittoria all'Auditel con 3.382.000 spettatori (23.4% di share), Canale 5 ha tenuto testa con C'è Posta per Te, che ha incollato allo schermo 3.272.000 spettatori (22.1%). Ma al di là dei numeri e dello share, a dominare la scena nel programma di Maria De Filippi è stato senza dubbio Gerry Scotti. Accolto in studio dall'ovazione del pubblico come "lo zio degli italiani", il conduttore si è sciolto in lacrime di fronte alla storia di Francesco, un padre e nonno che ha sacrificato tutto per le sue figlie.