La Virtus Bologna affronta questa sera la Givova Scafati dopo aver affrontato tre trasferte consecutive, un percorso difficile che ha messo alla prova la squadra di coach Leka. Finora, i bianconeri hanno conquistato due vittorie e una sconfitta, ma la sfida di stasera rappresenta un nuovo impegno importante per mantenere il ritmo. La partita si gioca in un momento in cui la squadra cerca di consolidare la propria posizione in classifica, cercando di evitare brutte sorprese.

La gara di stasera contro la Givova Scafati chiude un triduo terribile di trasferte, che ha visto sinora la Vuelle di coach Leka sempre sorridere al termine dei primi due incontri. La speranza è che la storia si ripeta, anche se il PalaManagano è certamente uno dei campi più caldi e difficili dell’intero campionato di A2, basti pensare che solo 3 squadre sono sin qui riuscite a violare il parquet dei campani (Verona, Cento e Rimini) e ancora nessuna nell’anno nuovo. Il Ds Nicola Egidio di Scafati se ne intende, per essere stato due anni fa Direttore Sportivo proprio della Givova, prima di venire a Pesaro e sa quanto possa essere difficile giocare in un’atmosfera così appassionata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non sarà facile rimanere indenni. L’obiettivo è continuare a sognare

Il Milan monitora con attenzione la situazione di Mario Gila, difensore centrale della Lazio e ex Real Madrid, come possibile rinforzo per la retroguardia nel mercato di gennaio.

NON SMETTERE MAI DI SOGNARE #zecchinodoro

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.