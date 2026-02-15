Non ho detto che chi vota ‘Sì’ è un mafioso Referendum

Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, ha chiarito a Novellara di non aver mai affermato che chi vota “Sì” al referendum sulla riforma della giustizia sia un mafioso. La sua dichiarazione arriva in risposta alle accuse di aver suggerito un collegamento tra il voto favorevole e la criminalità organizzata, e si è espresso durante un incontro pubblico davanti a un pubblico di cittadini e rappresentanti locali.

Gratteri e il referendum: una difesa a Novellara tra accuse e contestazioni. Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ha difeso pubblicamente le sue posizioni sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, respingendo le accuse di aver insinuato un legame tra il voto favorevole e la criminalità organizzata. L’intervento è avvenuto il 15 febbraio 2026 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, durante un evento del ciclo “Nomadincontro”, dove Gratteri ha presentato il suo libro “Cartelli di Sangue”. La polemica nasce da precedenti dichiarazioni del magistrato, che avevano sollevato un acceso dibattito nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il procuratore Gratteri ha chiarito di non aver mai accusato chi vota sì al referendum di essere mafioso o massone, dopo aver rilasciato un’intervista in cui si era concentrato su temi come la ‘ndrangheta e la massoneria deviata in Calabria.

Il procuratore Nicola Gratteri ha chiarito a Novellara che il suo commento sul referendum riguarda le persone coinvolte in organizzazioni criminali, non i cittadini che esprimono un voto positivo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.