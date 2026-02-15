Non ho detto che chi vota ‘Sì’ è un mafioso Referendum Gratteri si difende a Novellara

Il procuratore Nicola Gratteri ha chiarito a Novellara che il suo commento sul referendum riguarda le persone coinvolte in organizzazioni criminali, non i cittadini che esprimono un voto positivo. Durante un incontro pubblico, ha spiegato che alcuni elementi legati alla mafia e alla massoneria potrebbero sostenere il sì, ma ha subito precisato di non accusare chiunque voterà in quel modo. Gratteri ha aggiunto che nelle sue affermazioni si riferiva a soggetti con legami noti alle forze dell’ordine, non ai cittadini comuni.

"Ho dichiarato che mafiosi, massoneria deviata e ‘ ndranghestisti voteranno si. Non ho detto che chi vota sì è mafioso o massone deviato. Altri, in malafede, hanno voluto riportare una cosa che non ho neppure pensato, non avendo altri argomenti da proporre". Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ieri pomeriggio a Novellara, ospite degli eventi del Nomadincontro, ha così risposto alle polemiche che stanno divampando in questi giorni a livello nazionale. Gremito il teatro novellarese, con la presenza di un folto pubblico (in molti sono dovuti restare all’esterno per esaurimento di posti) e delle massime autorità civili e militari provinciali con i comandi delle forze dell’ordine, sindaci, rappresentanti di Prefettura, Regione, associazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

