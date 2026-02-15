Non ho detto che chi vota ‘Sì’ è un mafioso Referendum Gratteri si difende a Novellara
Il procuratore Nicola Gratteri ha chiarito a Novellara che il suo commento sul referendum riguarda le persone coinvolte in organizzazioni criminali, non i cittadini che esprimono un voto positivo. Durante un incontro pubblico, ha spiegato che alcuni elementi legati alla mafia e alla massoneria potrebbero sostenere il sì, ma ha subito precisato di non accusare chiunque voterà in quel modo. Gratteri ha aggiunto che nelle sue affermazioni si riferiva a soggetti con legami noti alle forze dell’ordine, non ai cittadini comuni.
"Ho dichiarato che mafiosi, massoneria deviata e ‘ ndranghestisti voteranno si. Non ho detto che chi vota sì è mafioso o massone deviato. Altri, in malafede, hanno voluto riportare una cosa che non ho neppure pensato, non avendo altri argomenti da proporre". Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ieri pomeriggio a Novellara, ospite degli eventi del Nomadincontro, ha così risposto alle polemiche che stanno divampando in questi giorni a livello nazionale. Gremito il teatro novellarese, con la presenza di un folto pubblico (in molti sono dovuti restare all’esterno per esaurimento di posti) e delle massime autorità civili e militari provinciali con i comandi delle forze dell’ordine, sindaci, rappresentanti di Prefettura, Regione, associazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Referendum, Gratteri: “Non ho detto che chi vota sì è mafioso o massone”
Il procuratore Gratteri ha chiarito di non aver mai accusato chi vota sì al referendum di essere mafioso o massone, dopo aver rilasciato un’intervista in cui si era concentrato su temi come la ‘ndrangheta e la massoneria deviata in Calabria.
Gratteri contro tutti, la sua verità sul referendum: «Chi vota Sì è massone? Mai detto, ecco cosa penso veramente»
Nicola Gratteri ha chiarito di non aver mai sostenuto che chi vota Sì al referendum sia una massa di massoni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Francesca Albanese: Non ho mai detto che Israele è il nemico dell’umanità. La Francia si scusi; Ho detto che non siamo migliori amici, non usciamo insieme tutti i giorni: Mosaner torna sul…; Francesca Albanese: Non ho detto che Israele è il nemico dell'umanità, era un video manomesso. La Francia si scusi; Referendum, tempesta su Gratteri: Non ho mai detto che chi vota sì è 'ndraghetista e massone.
Francesca Albanese: «Non ho detto che Israele è il nemico dell’umanità, era un video manomesso. La Francia si scusi»La relatrice Onu in collegamento con Bologna (dove resta il nodo sulla cittadinanza onoraria) e altre sale cinematografiche di tutta Italia ha parlato dell'ultima polemica che la coinvolge su Israele ... corrieredibologna.corriere.it
Francesca Albanese: Non ho mai detto che Israele è il nemico dell’umanità. La Francia si scusiLa relatrice Onu interviene in collegamento a Bologna dopo la richiesta di dimissioni del ministro transalpino degli Affari esteri: Video manomesso ... bologna.repubblica.it
LaPresse. . Arianna Meloni: "Referendum giustizia Ci mobiliteremo. Giorgia ha già parlato ampiamente" "Il governo non si sta spendendo abbastanza Abbiamo già detto più volte che ci mobiliteremo". Così Arianna Meloni ha risposto ai cronisti a margine del facebook
Bufera politica sulle parole di Nicola Gratteri sul referendum. Cosa ha detto e chi lo ha criticato x.com