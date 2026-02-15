non guardiamo la classifica dal canto chiede concentrazione

Il tecnico del Prato, Dal Canto, invita la squadra a non pensare alla classifica prima della partita di oggi contro il Tuttocuoio. La trasferta si svolge in un momento cruciale, con i biancazzurri pronti a sfidare una squadra che ha ottenuto risultati sorprendenti nelle ultime settimane. Dal Canto sottolinea l’importanza di mantenere alta la concentrazione e di non lasciarsi distrarre dai numeri in classifica.

Trasferta assolutamente da non sottovalutare quella in programma oggi per il Prato e valida per la 24° giornata del girone E di Serie D. I biancazzurri sono di scena (calcio d’avvio alle 14:30, diretta su Tv Prato) allo stadio "Buitoni" di Sansepolcro contro i padroni di casa del Vivi Altotevere, che lottano per evitare la retrocessione diretta e per agguantare il pass per i playout. I biturgensi sono ultimi assieme al Cannara, a meno due dal Poggibonsi. "La loro posizione in classifica non conta, ormai le partite sono tutte difficili adesso - il commento in conferenza stampa di mister Alessandro Dal Canto - Dobbiamo tentare di fare le nostre cose e di farle bene, con il giusto approccio, mettendoci concentrazione e senza pensare a chissà a che cosa, ma dando il massimo di quello che possiamo dare". 🔗 Leggi su Lanazione.it

