Non ci credevamo | Moioli e Sommariva raccontano la loro emozione dopo l' argento

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno conquistato l’argento nel Team Event a Livigno, un risultato che li ha lasciati senza parole. Dopo aver concluso la gara, i due atleti hanno condiviso l’emozione di aver portato a casa una medaglia preziosa, mentre tra loro si percepiva un misto di sorpresa e soddisfazione. La coppia ha raccontato di aver dato il massimo, anche in condizioni difficili, e di aver affrontato la sfida con determinazione.

A Livigno arriva un argento pesante nel Team Event: Michela Moioli e Lorenzo Sommariva portano l'Italia sul podio e raccontano un mix di incredulità e gioia. "Se ce lo avessero detto dieci giorni fa, non ci avremmo creduto", dice Moioli, parlando di sensazioni ritrovate e di una gara vissuta con leggerezza e intesa. Sommariva ammette di non aver ancora realizzato: "Ci siamo caricati prima della partenza e alla fine ci siamo sfogati insieme".