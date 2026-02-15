Non ce la faccio… C’è Posta per Te | Gerry Scotti in lacrime davanti alla storia di Francesco
Gerry Scotti si commuove durante una puntata di C’è posta per te trasmessa sabato 14 febbraio, dopo aver ascoltato la storia di Francesco, un ragazzo che ha perso il padre in un incidente stradale. La vicenda ha colpito profondamente il pubblico, soprattutto perché Francesco ha raccontato di aver dedicato anni alla cura della madre malata, sacrificando molte cose lungo il cammino.
Nella puntata di C’è posta per te trasmessa sabato 14 febbraio, l’attenzione del pubblico si è concentrata su una storia familiare segnata da una perdita improvvisa e da un lungo percorso di dedizione. Tra gli ospiti della serata c’era Gerry Scotti, accolto dagli applausi in studio, che si è mostrato visibilmente coinvolto dal racconto. Il momento centrale della puntata è stato dedicato a Francesco, padre di quattro figlie, che ha scelto di presentarsi in trasmissione dopo una richiesta delle sue ragazze. La loro intenzione era quella di ringraziarlo apertamente per quanto fatto in famiglia negli anni più difficili, mettendo al centro la sua presenza costante e i sacrifici quotidiani. 🔗 Leggi su Tvzap.it
“Il loro papà…”. C’è posta per te, Stefano De Martino in lacrime davanti a Chiara e Francesco: “Voi lo sapete…”
Nella seconda puntata di C’è Posta Per Te 2026, Stefano De Martino ha condiviso un momento molto intenso con Chiara e Francesco, parlando di “Il loro papà…”.
C’è posta per te, Il Volo in lacrime davanti ad Annamaria e a Giuseppe: “Tua figlia sarà sempre con te"
Sabato sera, a “C’è posta per te”, il Volo si è commosso davanti ad Annamaria e Giuseppe.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Dal disagio all’abbandono degli studi Gli esperti: Fallimento degli adulti La colpa è di genitori e insegnanti che non hanno saputo rendersi conto; Fare muay thai per scoprire la Thailandia; Francesca Lollobrigida corre dal figlio dopo l'oro olimpico, il telecronista crolla: Non ce la faccio; MAYHEM – Liturgy of Death |.
Alberto Tomba chiama Braathen dopo l’oro, sgorgano lacrime in diretta: No, non ce la faccioAlberto Tomba ha telefonato a Lucas Pinheiro Braathen dopo il gigante di Bormio, congratulandosi con il primo atleta brasiliano a vincere una medaglia ... fanpage.it
Giulia Salemi e la maternità: Non ce la faccio a sentirlo piangereGiulia Salemi sta vivendo uno dei momenti più belli, ma anche più sfidanti, della sua vita: la maternità. Con il suo primogenito, il piccolo Kian, che si avvicina al primo anno di età, la showgirl si ... 105.net
Samira Lui fa parlare di sé e Gerry Scotti non nasconde la sua preoccupazione. Cosa succede davvero a La Ruota della Fortuna facebook