Gerry Scotti si commuove durante una puntata di C’è posta per te trasmessa sabato 14 febbraio, dopo aver ascoltato la storia di Francesco, un ragazzo che ha perso il padre in un incidente stradale. La vicenda ha colpito profondamente il pubblico, soprattutto perché Francesco ha raccontato di aver dedicato anni alla cura della madre malata, sacrificando molte cose lungo il cammino.

Nella puntata di C’è posta per te trasmessa sabato 14 febbraio, l’attenzione del pubblico si è concentrata su una storia familiare segnata da una perdita improvvisa e da un lungo percorso di dedizione. Tra gli ospiti della serata c’era Gerry Scotti, accolto dagli applausi in studio, che si è mostrato visibilmente coinvolto dal racconto. Il momento centrale della puntata è stato dedicato a Francesco, padre di quattro figlie, che ha scelto di presentarsi in trasmissione dopo una richiesta delle sue ragazze. La loro intenzione era quella di ringraziarlo apertamente per quanto fatto in famiglia negli anni più difficili, mettendo al centro la sua presenza costante e i sacrifici quotidiani. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non ce la faccio…”, C’è Posta per Te: Gerry Scotti in lacrime davanti alla storia di Francesco

Nella seconda puntata di C’è Posta Per Te 2026, Stefano De Martino ha condiviso un momento molto intenso con Chiara e Francesco, parlando di “Il loro papà…”.

Sabato sera, a “C’è posta per te”, il Volo si è commosso davanti ad Annamaria e Giuseppe.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.