Nomellini tra vita e pittura E la macchia diventò respiro

Plinio Nomellini, nato a Livorno nel 1866 e morto a Firenze nel 1943, si dedicò con passione alla pittura perché sentiva il bisogno di esprimere la sua anima inquieta. La sua arte rifletteva un senso di lotta interiore, che si traduceva in pennellate energiche e tavolozze vibranti. La sua ricerca artistica non puntava a rappresentare semplicemente un’immagine, ma a catturare un destino personale, come se ogni quadro fosse una sfida tra vita e emozioni profonde. Uno dei tratti distintivi delle sue opere era l’uso della macchia come respiro vitale, un modo per comunicare la sua

C'è in Plinio Nomellini (Livorno, 1866 - Firenze, 1943) la stessa inquietudine dei grandi spiriti che cercano nella pittura non un'immagine, ma un destino. Figlio della Toscana dei Macchiaioli, educato da Giovanni Fattori a una severa disciplina dello sguardo, avverte presto che la fedeltà al vero non basta: occorre penetrare il mistero della luce, farla ragionare, trasformarla in pensiero. Nomellini porta con sé il rigore di Fattori, ma le sue opere iniziano a vibrare di una nuova energia. Nei suoi dipinti, la macchia diventa respiro, e il colore supera i limiti della mera rappresentazione. In questo contesto, la luce per Nomellini non si limita a descrivere: giudica, misura, dissolve.