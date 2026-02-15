Nitazeni la nuova droga che arriva dal web più potente del Fentanyl | Bastano pochi nanogrammi per uccidere

Adolfo Gregori, comandante del Ris di Roma, ha messo in guardia sui Nitazeni, una droga che circola online e si rivela ancora più pericolosa del Fentanyl. Questi nuovi oppiacei, acquistati facilmente su internet, possono essere fatali con appena pochi nanogrammi. Gregori ha spiegato che i Nitazeni sono fino a cinquanta volte più potenti del già devastante Fentanyl, che a sua volta supera di cento volte l’eroina. Un dettaglio che preoccupa gli esperti è che bastano poche dosi di questa sostanza per provocare il decesso.

Il comandante del Ris di Roma Adolfo Gregori spiega a Fanpage.it la pericolosità dei Nitazeni, la nuova droga comprata dai giovani sul web: "I Nitazeni sono almeno 30-40-50 volte più potenti del Fentanyl, il quale è già un centinaio di volte più potente dell'eroina".