Niscemi recuperata croce in pietra | simbolo di speranza per la comunità locale

Da ildifforme.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Niscemi, i Vigili del Fuoco e la Polizia hanno recuperato una croce di pietra che era caduta nel centro della città. La causa è stata un forte vento che l’ha fatta staccare da un edificio storico, creando subito preoccupazione tra i residenti. Per ritrovarla, le forze dell’ordine hanno utilizzato anche un drone dei Nocs, riuscendo a localizzarla tra i rami di un albero vicino alla piazza principale.

È stata effettuata un'operazione congiunta tra Vigili del Fuoco e Polizia che vede l'impiego di un drone dei Nocs. Il sindaco assicura: non ci arrenderemo È stata recuperata la croce in pietra di Niscemi, diventata ormai un simbolo di speranza e resistenza per la comunità locale. La struttura era precipitata nel burrone a seguito dei continui smottamenti della frana che ha colpito il comune nisseno, ma ora potrà essere ricomposta nonostante i danni che l’hanno ridotta in più frammenti. L’operazione di recupero è stata portata a termine dai vigili del fuoco e dalla polizia di Stato in un’area molto impervia e a rischio, situata a valle della frana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

niscemi recuperata croce in pietra simbolo di speranza per la comunit224 locale
© Ildifforme.it - Niscemi, recuperata croce in pietra: simbolo di speranza per la comunità locale

Frana di Niscemi: precipita anche la Croce, simbolo speranza

Questa sera a Niscemi la frana nel quartiere Sante Croci si fa ancora più drammatica.

Frana a Niscemi, crolla anche la croce simbolo di speranza per il paese

A Niscemi la croce posta lungo il fronte della frana si è sgretolata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Niscemi, per la frana crolla la croce simbolo del Paese: verrà recuperata e restaurata; Niscemi, recuperata la croce crollata: verrà restaurata; Frana Niscemi, è crollata la croce simbolo di speranza e resistenza; Ciciliano a Niscemi, 'La croce caduta a Niscemi sarà recuperata e restaurata'.

Nuova zona rossa a Niscemi ma un drone recupera la Croce franata simbolo di speranzaUna operazione congiunta di polizia e Vigili del Fuoco è servita a recuperare il simbolo del quartiere. Si è operato in sicurezza grazie asd un drone di terra ... blogsicilia.it

niscemi recuperata croce inRecuperata la croce simbolo di Niscemi, un segno di speranza nel dramma della frana: le memorie di vita che tornano ai proprietariDopo settimane di incertezze e disagi causati dalla frana del 25 gennaio 2026, arriva un barlume di speranza. Nel pomeriggio di domenica 15 febbraio, i vigili del fuoco e la polizia di Stato ... leggo.it