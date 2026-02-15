Niscemi recuperata croce in pietra | simbolo di speranza per la comunità locale
A Niscemi, i Vigili del Fuoco e la Polizia hanno recuperato una croce di pietra che era caduta nel centro della città. La causa è stata un forte vento che l’ha fatta staccare da un edificio storico, creando subito preoccupazione tra i residenti. Per ritrovarla, le forze dell’ordine hanno utilizzato anche un drone dei Nocs, riuscendo a localizzarla tra i rami di un albero vicino alla piazza principale.
È stata effettuata un'operazione congiunta tra Vigili del Fuoco e Polizia che vede l'impiego di un drone dei Nocs. Il sindaco assicura: non ci arrenderemo È stata recuperata la croce in pietra di Niscemi, diventata ormai un simbolo di speranza e resistenza per la comunità locale. La struttura era precipitata nel burrone a seguito dei continui smottamenti della frana che ha colpito il comune nisseno, ma ora potrà essere ricomposta nonostante i danni che l’hanno ridotta in più frammenti. L’operazione di recupero è stata portata a termine dai vigili del fuoco e dalla polizia di Stato in un’area molto impervia e a rischio, situata a valle della frana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Questa sera a Niscemi la frana nel quartiere Sante Croci si fa ancora più drammatica.
