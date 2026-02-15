Niente pienone in città | Revocati i turni liberi dei tasssisti milanesi

I tassisti milanesi hanno deciso di revocare i turni liberi, perché la città non registra il consueto afflusso di turisti. La presenza di visitatori durante le Olimpiadi ha portato alcuni a pensare che Milano fosse invasa, ma in realtà gli ingressi sono più contenuti del previsto. Per esempio, molte sale e impianti sportivi sono ancora con posti disponibili, e le strade non sono così affollate come si temeva.

No, l'invasione di Milano non c'è. Certo, le Olimpiadi hanno fatto arrivare nel capoluogo lombardo migliaia di turisti e di appassionati di sport invernali, che stanno riempiendo (anche se spesso non in tutti gli ordini di posti) le arene milanesi, da Santa Giulia al Forum di Assago fino agli impianti nella Fiera di Rho. Ma l'effetto Giochi non ha creato lo stesso boom di visitatori che, ad esempio, si riscontra durante il Salone del Mobile e il Fuorisalone. Da cosa si può dedurre questa conclusione? Da una determina del Comune, che venerdì ha deciso di revocare i turni liberi di 24 ore su 24 ore per i taxi, turni che sarebbero dovuti durate per tutto il periodo delle Olimpiadi (dunque fino al 22 febbraio) e delle Paralimpiadi (dal 6 al 15 marzo).