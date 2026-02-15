Nicholas Mangan funerario con il corallo

Nicholas Mangan, artista australiano nato nel 1979, ha creato un’opera utilizzando corallo morto per mettere in luce i cambiamenti ambientali. La sua installazione combina materiali naturali e temi legati alla durata della Terra, attirando l’attenzione sulla fragilità degli ecosistemi marini. La scelta del corallo, simbolo di biodiversità, sottolinea le minacce causate dall’attività umana e dal riscaldamento globale.

Cristalli liquidi Un artista australiano che manipola temporalità legate meno all'attualità artistica che al deep time della geologia. Nicholas Mangan (1979) è un artista australiano che manipola temporalità legate meno all'attualità artistica che al deep time della geologia. Lavora all'intersezione tra scultura e film, due medium che, divisi dalle loro storie rispettive, generano oggi forme artistiche e installative ibride. Nel 2022 Mangan ha realizzato Sarcophagi, una scultura dalle dimensioni di una figura umana composta di corallo, aragonite, polvere minerale e resina acrilica. Il titolo si riferisce allo sbiancamento dei coralli causato dall'acidificazione degli oceani, all'impatto del cambiamento climatico sulla Grande barriera corallina, più in generale allo stato di salute degli ecosistemi marini nell'Asia Pacifica. Nicholas Mangan (1979) realizza un lavoro politicizzato dove è messa in crisi la narrazione comunemente accettata. Artista multidisciplinare lavora con una varietà di media, la sua fascia di prezzo ...