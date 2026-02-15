Neve a Zum Zeri pienone sugli sci e piste aperte anche a inizio settimana

La neve caduta a Zum Zeri ha attirato centinaia di turisti, portando molti a sfidare le basse temperature per sciare e passeggiare tra i boschi. La località di Massa-Carrara si è riempita di appassionati che hanno approfittato delle piste aperte anche all’inizio della settimana, grazie alle condizioni ideali create dall’ultima nevicata. Con il sole che splende e i percorsi per ciaspole immersi in paesaggi mozzafiato, gli ospiti hanno trascorso una giornata all’insegna dello sport e del relax.

Zeri (Massa-Carrara), 15 febbraio 2026 – Piste perfettamente innevate, percorsi per ciaspole con paesaggi che tolgono il respiro, una giornata di sole primaverile e tantissimi appassionati di sci, snow, trekking o più in generale della montagna hanno invaso Zum Zeri. Il “tutto esaurito” ottimamente gestito dallo staff, che ha raccolto l’affetto dei tanti appassionati frequentatori. Gli impianti, camposcuola e Skilift Cippo 15 resteranno operativi anche lunedì e martedì, la gestione si riserva di comunicare al più presto, in base anche alle condizioni meteo, ulteriori aperture settimanali. Sabato 21, si ripropone un appuntamento consolidato, lo sci in notturna che sta raccogliendo grande interesse e partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Neve a Zum Zeri, pienone sugli sci e piste aperte anche a inizio settimana Un ponte sugli sci: «Pronti all?assalto». La montagna si prepara a migliaia di arrivi per l?Immacolata. Ecco le piste aperte Neve all’Abetone, tutti sugli sci e code agli impianti nella prima domenica sulle piste Adrenalina sulla neve: BWT 1K Shot a Livigno! Gara epica di sci estivo Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: A Zum Zeri riaprono le piste, weekend a prezzo speciale. Sabato si può sciare in notturna; Zum Zeri: nel fine settimana piste aperte e promozioni speciali; Zeri, c’è la neve. Giornaliero a 10 euro e il sabato pista aperta in notturna; Zum Zeri, tanta neve ma delusione di alcuni sciatori: Skilift non funzionante e seggiovia chiusa. Super neve in Toscana nel giorno degli innamorati: San Valentino bianco, piste prese d’assaltoLa perturbazione che attraversa la regione porta fiocchi consistenti su tutto l’Appennino, da Zum Zeri alla Garfagnana fino alla provincia di Pistoia: ne approfittano gli appassionati di sci, che affo ... lanazione.it Nevica a Zum Zeri: Pronti ad aprire gli impianti e a inaugurare la pista illuminataZeri – Trenta centimetri di neve fresca hanno riacceso i sogni di Zum Zeri. I gatti sono tornati a lavorare per preparare i tracciati e Maurizio Viaggi, presidente della no-profit che gestisce la st ... ilsecoloxix.it ZUM ZERI: un grazie enorme ai tanti amici che hanno trascorso con noi questo weekend di sole e neve. Prossimo week end ricco di sorprese, SABATO SERA dalle ore 20.30 si scia in notturna con la pista illuminata e tante altre sorprese. Vi aspettiamo 0187.1 facebook