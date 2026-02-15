Nella via degli alberelli 78 piante messe a dimora con i bambini delle scuole

Perché piove, i bambini delle scuole hanno deciso di piantare nuovi alberi in via degli Alberelli. Centinaia di piccoli studenti, insieme a insegnanti e genitori, si sono riuniti per mettere a dimora 78 piante lungo via Roma e viale Rossetti. La partecipazione è stata grande, anche sotto le gocce di pioggia, e i bambini hanno potuto imparare come si cura un albero fin dalla prima infanzia.

Nonostante la pioggia, moltissimi bambini di prima delle scuole elementari e dell'infanzia, accompagnati da insegnanti e genitori, hanno partecipato alla ripiantumazione di via Roma e di viale Rossetti. Nelle buche, che erano state preparate nei giorni scorsi dai volontari e dagli operai comunali, ieri mattina sono stati piantati 78 cercis siliquastrum (alberi di Giuda). "Abbiamo scelto questa essenza perché è già presente lungo la via" spiega Oreste Magni, dell'Ecoistituto Valle del Ticino, ideatore e promotore dell'iniziativa. Via Roma è sempre stata indicata dai cuggionesi come la "via degli alberelli".