Nel 2019 Bannon tramava con Epstein | Papa Francesco è pro migranti abbattiamolo
Nel 2019, Steve Bannon pianificava con Jeffrey Epstein di screditare Papa Francesco, accusandolo di essere troppo favorevole ai migranti. Bannon voleva indebolire l’immagine del pontefice, considerato un ostacolo per le sue strategie politiche. Tra gli appunti trovati nei documenti di Epstein, c’è anche un appunto che suggerisce di “abbattere il pontefice”, un’idea che rivela le tensioni tra figure influenti e il Vaticano in quegli anni.
di Lorenzo Mantiglioni Abbattere il pontefice, colpire papa Francesco. È questa una delle ultime "verità" emersa dal Moloch degli Epstein files. Dai documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, riporta la Cnn, ci sarebbe uno scambio di mail tra il finanziere americano condannato per reati sessuali e l’ex consigliere del presidente Donald Trump, Steve Bannon. Quest’ultimo, infatti, puntava ad "abbattere" il pontefice, considerato un oppositore della visione sovranista. "Faremo cadere papa Francesco, dai fratello", ha scritto Bannon, pensando di sfruttare "In the closet of the Vatican", il libro del giornalista francese, Frédéric Martel, pubblicato proprio nel 2019, in cui si afferma che "il Vaticano ha una delle più grandi comunità omosessuali al mondo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
