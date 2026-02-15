Negri e la riforma della Giustizia | La separazione delle carriere unica via per la terzietà dei giu

Negri insiste sulla riforma della Giustizia perché la separazione delle carriere garantisce una maggiore imparzialità nei processi. Secondo lui, un sistema più chiaro e trasparente può ridurre i rischi di ingiustizie e favoritismi. Durante un incontro pubblico, ha sottolineato che questa riforma rappresenta un passo decisivo per rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario. La discussione si concentra ora sul referendum che si terrà tra pochi mesi, il 22 e 23 marzo 2026.

La Giustizia al Voto: Negri e la Separazione delle Carriere, un Passo Necessario per l'Imparzialità. Il dibattito sulla riforma della giustizia entra nella fase cruciale del referendum confermativo del 22 e 23 marzo 2026. In questo contesto, il professore ordinario di diritto processuale penale all'Università di Ferrara, Daniele Negri, ha espresso un sostegno convinto alla separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti, sottolineando come questa misura sia fondamentale per garantire l'imparzialità dei giudici e un processo equo per tutti i cittadini. Un Pilastro dello Stato di Diritto: l'Imparzialità del Giudice.