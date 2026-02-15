Navalny | indagini su neurotossina Epibatidina da rane velenose a possibile arma biologica

Alexei Navalny è stato avvelenato con l’epibatidina, una sostanza presente in rane velenose, secondo le indagini condotte dalle autorità russe. La neurotossina, usata in passato come possibile arma biologica, ha causato gravi problemi di salute al leader dell’opposizione, che ora si trova in ospedale. Gli esperti stanno analizzando i campioni prelevati dal suo organismo, mentre la polizia cerca di risalire a chi abbia somministrato il veleno.

L'arma letale nelle foreste e nei laboratori: l'epibatidina, un veleno potentissimo e la morte di Navalny. La morte dell'oppositore russo Alexei Navalny potrebbe essere stata causata da un veleno sintetico di estrema potenza, l'epibatidina. Questa neurotossina, originariamente isolata da una rana freccia velenosa colombiana, è stata oggetto di studi per decenni, forse anche in laboratori segreti russi, con l'obiettivo di sviluppare un'arma biologica quasi invisibile. Dalle rane freccia alla sintesi in laboratorio: la storia di un veleno. La storia dell'epibatidina inizia nel 1974, quando un biochimico americano, studiando le rane freccia velenose delle foreste pluviali colombiane, isolò una molecola straordinariamente tossica.