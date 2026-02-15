Navalny ecco come uccide il veleno della rana di Putin | una morte atroce

La morte di Alexey Navalny, avvenuta in circostanze sospette, deriva dall’uso di una tossina rara e potente. Quattro paesi europei – Gran Bretagna, Francia, Germania e Svezia – accusano il governo russo di avergli somministrato l’epibatidina, una neurotossina estratta dalla pelle delle rane velenose del Sud America. Questa sostanza, molto pericolosa, è considerata tra le più tossiche tra i vertebrati. Il fatto che Navalny sia stato avvelenato con una sostanza così rara lascia molti interrogativi sulla sua morte.

Cinque Paesi europei – Gran Bretagna, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi – hanno accusato il Cremlino di aver ucciso Alexey Navalny con una rara tossina letale: l'epibatidina, neurotossina estratta dalla pelle delle velenose rane freccia (dendrobatidi) del Sud America, in particolare dell'Ecuador, considerate tra i vertebrati più velenosi al mondo. La sostanza, non presente naturalmente in Russia, causa paralisi muscolare, arresto respiratorio e morte dolorosa. L'accusa, lanciata a margine della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco il 14 febbraio 2026 (due anni esatti dalla morte di Navalny il 16 febbraio 2024 in una colonia penale siberiana sopra il Circolo Polare Artico), si basa sull'analisi di campioni prelevati dal corpo dell'oppositore russo: "ha confermato in modo definitivo la presenza di epibatidina".