Il Legal Ceo nasce dall’esigenza di adattarsi ai cambiamenti del mercato legale, spinta dalla crescente domanda di servizi più efficienti e innovativi. Questo nuovo modello combina competenze legali e capacità imprenditoriali, rispondendo alle sfide di un settore in rapido mutamento. In Italia, gli avvocati cercano di reinventarsi, puntando su strategie imprenditoriali e gestione aziendale per rimanere competitivi.

L’avvocatura italiana sta attraversando una trasformazione che non è soltanto organizzativa ma culturale, quasi identitaria, perché mette in discussione l’idea stessa di cosa significhi oggi essere un professionista del diritto. In un mercato che corre più veloce delle aule di tribunale, dove i clienti sono informati, esigenti e sempre meno disposti a pagare inefficienze strutturali, emerge una nuova figura destinata a ridefinire gli equilibri del settore: il Legal CEO, l’avvocato-imprenditore capace di unire competenze giuridiche, visione strategica e capacità manageriale. Il concetto è stato sviluppato da Matteo Daniele Tosi, imprenditore, formatore e fondatore di Business For Lawyers, prima realtà europea di business mentoring specializzata nella trasformazione degli avvocati in imprenditori del proprio studio. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Nasce il Legal Ceo: il nuovo modello di avvocato-imprenditore

