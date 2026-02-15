Napoli-Roma | vedila in streaming gratis live

Il match tra Napoli e Roma si gioca oggi, domenica 15 febbraio alle 20, perché entrambe le squadre vogliono conquistare punti importanti in campionato. Il Napoli di Antonio Conte cerca di consolidare la posizione in classifica, mentre la Roma di Gian Piero Gasperini punta a migliorare il suo rendimento. La partita sarà visibile in streaming gratuito, permettendo ai tifosi di seguire il confronto senza costi aggiuntivi.

Il Napoli di Antonio Conte e la Roma guidata da Gian Piero Gasperini si affrontano oggi, domenica 15 febbraio alle ore 20.45, allo stadio Diego Armando Maradona per il posticipo della 25ª giornata di Serie A, in un match trasmesso in esclusiva da DAZN (canale 214 Sky) con la telecronaca di Testoni e Stramaccioni. L'incontro, fondamentale per la definizione della griglia Champions, vede i partenopei chiamati a difendere una tradizione casalinga favorevole contro una compagine capitolina che, pur orfana di Paulo Dybala, affida le proprie speranze di sorpasso al talento di Donyell Malen.