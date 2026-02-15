Napoli-Roma striscione degli ultras in centro | La tua gloria festeggiare un infame con la pistola

Un gruppo di ultras ha srotolato uno striscione nel centro di Napoli, accusando la Roma di celebrare un personaggio coinvolto in un episodio di violenza armata. La frase, apparsa davanti a un noto bar, ha attirato l’attenzione dei passanti e ha scatenato numerose reazioni sui social. La protesta si collega a un episodio specifico avvenuto di recente, che ha riacceso le tensioni tra le due tifoserie.

Da quel tre maggio 2014 Roma-Napoli non è mai stata più una partita come le altre. Quel giorno, in occasione della finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina, vinta dagli azzurri, Ciro Esposito fu ucciso da un ultras della Roma durante gli scontri che si verificarono prima della partita nella zona di Tor di Quinto. Tra gli ultras del Napoli e della Roma non scorre buon sangue. Infatti dal ormai 12 anni le tifoserie di entrambe le squadre non vanno in trasferta, rispettivamente al Maradona e all'Olimpico. Questa mattina, in piazza Municipio, è apparso uno striscione, firmata dalla Curva A, dove si fa riferimento ai fatti del 2014: «Il tuo vanto, la tua gloria. Festeggiare un infame con la pistola».