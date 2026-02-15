Napoli e Roma si sfidano oggi in una partita decisiva, che ha attirato migliaia di tifosi allo stadio Maradona, già vicino al sold out. La sfida viene trasmessa in diretta streaming gratis su DAZN, offrendo ai fan l’opportunità di seguire ogni azione in tempo reale. I due club puntano a conquistare punti importanti per la corsa europea, mentre gli spettatori si preparano a vivere un match pieno di emozioni.

Il palcoscenico è quello delle grandi occasioni, un Maradona verso il tutto esaurito che attende di decifrare il destino continentale di due delle principali forze del campionato. La sfida tra Napoli e Roma, posticipo domenicale della 25ª giornata di Serie A, non è solo un confronto tattico tra Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, ma un vero e proprio scontro frontale tra ambizioni Champions. I partenopei arrivano all’appuntamento forti di una solidità interna quasi inscalfibile, mentre i giallorossi cercano di sfatare un tabù che li vede sofferenti nei grandi appuntamenti stagionali contro le dirette concorrenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Napoli-Roma streaming gratis: ecco la diretta live DAZN

