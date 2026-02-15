Scott McTominay non giocherà la partita tra Napoli e Roma perché non si è ancora ripreso dall'infortunio. La sua assenza pesa, considerando che l’allenatore aveva puntato su di lui per il centrocampo. Il giocatore ha lasciato il campo durante l’ultimo allenamento, lamentando dolore al ginocchio. Oggi il Napoli affronta la Roma nel posticipo serale al Maradona senza il suo centrocampista.

Il Napoli affronta oggi nel posticipo domenicale la Roma di Gasperini al Maradona. Scott McTominay non ha recuperato dai problemi fisici che lo tormentano da tempo e non sarà a disposizione del tecnico azzurro Antonio Conte. “Il più grande dei grandi assenti di Napoli-Roma è lui: Scott McTominay. L’infiammazione al tendine del gluteo non gli ha dato scampo: sembrava che le cose stessero migliorando e che il recupero fosse davvero possibile, e invece ieri Scott ha avvertito ancora il fastidio che l’ha tormentato sin dalla fine del primo tempo della partita con il Genoa a Marassi e s’è arreso. Niente da fare: salterà anche lo scontro diretto per la Champions dopo i quarti di Coppa Italia contro il Como. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli-Roma: McTominay non recupera e salta il match del Maradona

Scott McTominay e Graham Gilmour stanno tornando in campo per affrontare la Roma, dopo aver superato i problemi fisici che li hanno tenuti fuori nelle ultime settimane.

David Neres, esterno del Napoli, non sarà disponibile per il prossimo match contro l’Inter a San Siro, a causa di un problema alla caviglia riscontrato durante la partita della scorsa domenica.

