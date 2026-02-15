Napoli-Roma Maradona sold out Le probabili formazioni

Il stadio Diego Armando Maradona è pieno in ogni settore, perché i tifosi vogliono sostenere la squadra in vista della partita contro la Roma. La richiesta dei biglietti è stata così alta che non sono rimasti posti disponibili. La partita, prevista per questa sera, promette emozioni forti e un'atmosfera calda come sempre.

Il Maradona sarà sold out anche per la grande sfida Champions tra Napoli e Roma. Come riportato dal Corriere dello Sport, dopo il pienone registrato martedì contro il Como nei quarti di Coppa Italia, anche stasera saranno oltre cinquantamila gli spettatori pronti a spingere la squadra di Conte in una gara che può indirizzare la corsa europea. Secondo quanto evidenziato ancora dal Corriere dello Sport, le previsioni meteo annunciano una serata fredda e bagnata, con la pioggia che ha già accompagnato il San Valentino dei napoletani. Ma il clima sugli spalti si preannuncia rovente, con uno stadio quasi interamente azzurro.