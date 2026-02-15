Napoli-Roma le ultime di formazione | Conte ha dubbi su un solo ruolo

Antonio Conte prepara il suo undici migliore per affrontare in serata, al Maradona, la Roma di Gian Piero Gasperini. I partenopei possono ‘godere’ del ritorno di Matteo Politano, subentrante col Como e titolare stasera, ma anche di Gilmour, che torna tra i convocati. Fuori, però, McTominay. Ecco le ultime di formazione, con un solo dubbio per il tecnico. Conte scioglie gli ultimi dubbi: resta solo un ballottaggio per Napoli-Roma. Ad Antonio Conte restano sempre meno ore per sciogliere gli ultimissimi dubbi di formazione in vista di Napoli-Roma. La maggior parte dell’undici titolare è stato già scelto, ma manca ancora, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un ultimo tassello, con due giocatori in ballottaggio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Antonio Conte deve decidere la formazione del Napoli prima della partita contro la Roma di domani sera.

Antonio Conte ha deciso di far partire McTominay in campo durante la partita Napoli-Roma di domenica 15 febbraio al Maradona, dopo aver analizzato attentamente le sue prestazioni in allenamento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Roma, le ultime su Soulé, Dybala e Ferguson in vista del Napoli; Napoli-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Napoli-Roma: probabili formazioni e statistiche; Formazioni Napoli-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, McTominay, Soulé, Anguissa, Koné, Meret, Milinkovic-Savic ed Hermoso.

Napoli-Roma live dalle 20:45, probabili formazioni e ultime notizie: è Conte contro GasperiniConte contro Gasperini al Maradona. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro il Como, il Napoli cerca il riscatto in campionato, con gli azzurri a caccia dei tre punti a partire dalle ... ilmattino.it

Formazioni Napoli-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Dybala, McTominay, Soulé, Anguissa, Koné, Meret, Milinkovic-Savic ed HermosoLe ultime sulle formazioni di Napoli-Roma, big match della venticinquesima giornata di Serie A: chi gioca titolare e chi va in panchina al Maradona. msn.com

#Napoli- #Roma: le probabili formazioni di Conte e Gasperini x.com

#Napoli in campo alle 20:45 contro la #Roma. La probabile formazione di Antonio Conte. McTominay non convocato. facebook