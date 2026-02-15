Napoli-Roma domenica 15 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il match tra Napoli e Roma, in programma domenica 15 febbraio alle 20:45 al Maradona, è stato deciso dai risultati recenti delle due squadre. Il Napoli arriva in forma dopo aver vinto le ultime tre partite, mentre la Roma cerca di risollevarsi dopo due sconfitte consecutive. Entrambe le squadre puntano a ottenere i tre punti per migliorare la posizione in classifica e mantenere vive le speranze di qualificazione europea.
Il posticipo di domenica sera in Serie A è un altro big match perché al Maradona si affrontano Napoli e Roma. All’andata i partenopei si erano imposti di misura col gol di Neres ma adesso attraversano una fase di alti e bassi. La squadra di Antonio Conte si mantiene al terzo posto dopo le vittorie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Napoli-Roma (domenica 15 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici
