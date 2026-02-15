Napoli-Roma domenica 15 febbraio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Il match tra Napoli e Roma di domenica sera alle 20:45 si svolge al Maradona, dove le due squadre cercano punti fondamentali per la stagione. Il Napoli punta a consolidare la leadership in classifica, mentre la Roma vuole risalire in zona Champions. Entrambe le formazioni si presentano con diverse assenze importanti e sono pronte a scendere in campo per ottenere il massimo.

Il posticipo di domenica sera in Serie A è un altro big match perché al Maradona si affrontano Napoli e Roma. All’andata i partenopei si erano imposti di misura col gol di Neres ma adesso attraversano una fase di alti e bassi. La squadra di Antonio Conte si mantiene al terzo posto dopo le vittorie. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Napoli-Roma (domenica 15 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Lione-Nizza (domenica 15 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Il match tra Lione e Nizza si svolge domenica 15 febbraio 2026 alle 20:45, perché il Nizza cerca di uscire dalla zona retrocessione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Napoli-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Napoli-Roma, buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblico; Napoli-Roma: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Roma: le info biglietti per il settore ospiti del Diego Armando Maradona. Serie A, orario e come vedere Napoli-RomaNon Vediamo insieme come poter seguire la partita del campionato di Serie A Napoli vs Roma con le probabili formazioni della sfida. mondotv24.it Napoli-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in tvSaranno Napoli e Roma a chiudere il programma della domenica della 25^ giornata di Serie A. Scopriamo insieme le probabili formazioni di Napoli-Roma. fantacalcio.it Napoli-Roma - L'attesa dei tifosi Marco Rossi Mercanti Ecco come i sostenitori romanisti si stanno avvicinando al big match contro i partenopei! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #NapoliRoma https://www.vocegiallorossa.it/primo-piano/napoli-roma-l- facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Roma x.com