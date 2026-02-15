Napoli-Roma big match al Maradona | probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Napoli e Roma si affrontano questa sera al Maradona per una sfida decisiva della 25ª giornata di Serie A. La partita, che inizia alle 20.45, mette in palio punti fondamentali per la corsa europea e attira l'attenzione di molti tifosi. Le formazioni probabili sono state già annunciate, e la partita sarà trasmessa sia in diretta TV che in streaming sui principali portali sportivi.

Scontro diretto pesante per la 25ª giornata di Serie A: stasera alle 20.45 azzurri e giallorossi si sfidano al Diego Armando Maradona. Ecco dove seguire la partita e le scelte di Conte e Gasperini. Questa sera clima caldissimo allo Stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli ospita la Roma in uno scontro diretto che può pesare molto nella corsa alle posizioni alte della classifica. Napoli-Roma sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, che detiene i diritti di tutte le 10 partite di ciascuna giornata della Serie A 2025-2026. Non è prevista trasmissione su Sky, se non tramite il canale DAZN attivabile a pagamento. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli-Roma, big match al Maradona: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming Inter-Napoli, oggi il big match: dove vederla in tv, orario, probabili formazioni e le altre partite L'incontro tra Inter e Napoli, valido per la 20ª giornata di Serie A, si disputa questa sera allo stadio Meazza. Roma-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in streaming e tv Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Roma-Napoli Women il big match, la Juventus ospita la Lazio aspettando la Champions. Tramezzani debutta a Como; Napoli-Roma, un big match per la Champions: ecco perché Malen può essere decisivo; Ufficiale l’arbitro di Napoli-Roma: designato Colombo per il big match del Maradona; Napoli - Roma: dati, precedenti e numeri del big match di serie A. Napoli, ancora fuori McTominay: Conte sfida la Roma per la ChampionsNiente da fare. il Napoli quest'oggi affronterà la Roma nuovamente senza Scott McTominay. Nonostante il miglioramento degli ultimi giorni,. tuttomercatoweb.com Napoli-Roma in Serie A: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingNapoli-Roma è il big match della 25ª giornata di Serie A che si gioca domenica, 15 febbraio alle 20:45. Tra gli azzurri rientra Politano dal primo minuto, McTominay in dubbio. I giallorossi ritrovano ... fanpage.it Napoli-Roma - L'attesa dei tifosi Marco Rossi Mercanti Ecco come i sostenitori romanisti si stanno avvicinando al big match contro i partenopei! #ASRoma #Vocegiallorossa #SerieA #NapoliRoma https://www.vocegiallorossa.it/primo-piano/napoli-roma-l- facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Roma x.com