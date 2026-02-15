Napoli-Roma 2-2 samba azzurra | colpo di Santos e Gasp non passa

Il match tra Napoli e Roma si è concluso con un pareggio 2-2, e questa volta il protagonista è stato Santos, che ha segnato il gol decisivo. La partita si è giocata ieri sera allo stadio Maradona, dove il Napoli ha resistito agli attacchi giallorossi fino all'ultimo minuto. Gasp, invece, resta senza vittoria contro i partenopei, anche questa volta. La squadra di Spalletti ha mostrato grinta e determinazione, conquistando un punto importante in casa.

Non tutte le strade portano a Roma. Alcune, come quella del rimpianto, fermano direttamente un po’ più giù, a Napoli. La squadra di Conte si lecca le ferite oggi, nella giornata in cui c’è spazio per ripensamenti e rimorsi, per i replay e le mappe termiche. Il giorno dopo, però, siamo tutti un po’ più bravi. La Roma frena gli azzurri al Maradona e lo fa con merito: in una partita da segnalare più per gli orrori che per gli errori, i giallorossi di Gasperini hanno il merito di metterci più voglia, più organizzazione, più fame, più tutto per larga parte del match. Anche più fortuna. Così mentre Conte perde l’ennesimo elemento - Rrahmani nuovamente con guai muscolari, da valutare al rientro a Castel Volturno - Gasp si prende un punto che sa dire due cose: il Napoli può definitivamente dire addio a velleità da scudetto, la lotta Champions non sarà una passeggiata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli-Roma 2-2, samba azzurra: colpo di Santos e Gasp non passa Corriere dello Sport: “Colpo chiuso: Alisson Santos sbarca a Napoli per visite e firme” Napoli accelera sul mercato e accoglie il suo nuovo esterno brasiliano. Gasp manda Chivu in fuga. Il pari sta stretto alla Roma. Milan, niente colpo: è a -5 Nel confronto tra Roma e Milan, nessuna delle due squadre riesce a trovare la vittoria, lasciando il risultato in parità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, Napoli-Roma: pronostici, migliori quote e scommesse; Napoli-Roma, buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblico; Napoli-Roma, arbitra Colombo: due anni fa lasciò gli azzurri in 9. Napoli – Roma 2-2 cronaca e highlights: Alisson Santos conquista il Maradona; non basta Malen! – VIDEONapoli - Roma cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini della sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A ... generationsport.it Napoli-Roma 2-2, le pagelle dei giallorossi: Malen impatto devastante (8), Celik addormentato (5)La Roma pareggia al Maradona al termine di una partita decisamente emozionante. Sugli scudi ancora l'olandese, dietro tutti bene tranne Celik che sbaglia due volte. Ora però ... leggo.it Napoli-Roma, la carica della Curva B: «State onorando maglia e città» facebook NAPOLI-ROMA, FINISCE IN PARITÀ IL PRIMO TEMPO Napoli e Roma tornano negli spogliatoi sull'1-1. A sbloccare la gara ci pensa Malen al 7': contropiede giallorosso, assist di Zaragoza e destro vincente di Malen che non lascia scampo a Milinkovic-Sa x.com