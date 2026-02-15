Napoli-Roma 2-2 doppia rimonta azzurra Ma l' Inter è ormai scappata

Il Napoli ha pareggiato 2-2 contro la Roma, dopo aver recuperato due volte lo svantaggio, ma l’Inter continua a volare in classifica. La squadra nerazzurra ha battuto la Juventus, nonostante le polemiche, e ora il Napoli deve concentrarsi a tenere lontano gli inseguitori. La Roma, che si è presentata al Maradona con la speranza di portare a casa i tre punti, si affida ancora a Malen, autore di un gol che conferma la validità del suo acquisto, mentre Zaragoza ha fornito un assist decisivo. Nel frattempo, il Napoli si concentra più su chi insegue che sulla testa della classifica.

Napoli, 15 febbraio 2026 - L' Inter, seppur tra le polemiche, va avanti come un treno, fermando la Juventus, e così per il Napoli, nonostante il tricolore cucito sul petto, diventa più importante guardarsi dietro che davanti: l'obiettivo è allungare ancora sui bianconeri e sulla Roma, che si presenta al Maradona con la speranza opposta, alimentata dall'ennesimo gol di Malen, che conferma la bontà del suo acquisto, così come fa l'assistman Zaragoza. Nel calcio però, si sa, non contano solo i volti nuovi, ma anche quelli provenienti dal passato, come dalla prospettiva giallorossa è Spinazzola, che puntualmente, aiutato da una deviazione amica di Pisilli, segna il gol dell'ex facendosi perdonare la brutta palla persa in occasione del vantaggio ospite.