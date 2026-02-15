Alisson Santos ha segnato il gol che ha evitato la sconfitta alla Roma contro il Napoli, portando il risultato sul 2-2. La partita si è giocata al Maradona, dove gli azzurri cercavano una vittoria dopo aver eliminato la loro delusione di coppa Italia contro il Como.

Il Napoli affronta la Roma al Maradona nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Gli azzurri a caccia della vittoria dopo la cocente eliminazione dalla coppa Italia contro il Como di Fabregas. Conte ancora senza McTominay, neanche in panchina ma c’è il ritorno prezioso di Politano nel tridente insieme ai confermati Vergara e Hojlund. In panchina si rivede anche Gilmour oltre i nuovi acquisiti Giovane e Santos, possibili armi preziose a gara in corso. Nella Roma confermato Malen come terminale offensivo con Zaragoza e Pellegrini alle sue spalle. Sfida cruciale per i destini delle due squadre, per continuare il percorso di vertice e la permanenza stabile nelle prime quattro che garantiscono un posto per la prossima Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli-Roma 2-2, Alisson Santos riprende i giallorossi e regala un punto agli azzurri. Rileggi qui la partita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.