Napoli-Roma 2-2 a breve Conte in conferenza

Antonio Conte ha deciso di parlare dopo il pareggio tra Napoli e Roma, che si è concluso 2-2, per chiarire alcuni aspetti della partita. La sua conferenza si terrà a breve, pochi minuti dopo il fischio finale, e sarà l’occasione per analizzare le scelte tattiche e le prestazioni della squadra. Durante l’incontro con i giornalisti, l’allenatore si concentrerà sui momenti chiave del match e sulle decisioni che hanno influito sul risultato.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa post Napoli-Roma Mg Milano 11012026 - campionato di calcio serie A Inter-Napoli foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Antonio Conte L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa post Napoli-Roma A Dazn: "Come dico sempre, c'è poco da imputare a questi ragazzi che danno sempre il massimo. Anche loro fanno dell'intensità e dell'aggressività l'arma vincente" Alla Bbc: "Ora sento che il ginocchio è pronto a correre. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Roma 2-2, a breve Conte in conferenza Roma-Napoli 0-1, a breve Conte in conferenza Napoli-Qarabag 2-0, a breve Conte in conferenza NAPOLI-BOLOGNA 2-0 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Serie A, Napoli-Roma: pronostici, migliori quote e scommesse; Napoli-Roma, buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblico; Napoli-Roma, arbitra Colombo: due anni fa lasciò gli azzurri in 9. Napoli – Roma 2-2 cronaca e highlights: Alisson Santos conquista il Maradona; non basta Malen! – VIDEONapoli - Roma cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini della sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A ... generationsport.it Napoli-Roma 2-2, le pagelle dei giallorossi: Malen impatto devastante (8), Celik addormentato (5)La Roma pareggia al Maradona al termine di una partita decisamente emozionante. Sugli scudi ancora l'olandese, dietro tutti bene tranne Celik che sbaglia due volte. Ora però ... leggo.it Napoli-Roma, la carica della Curva B: «State onorando maglia e città» facebook NAPOLI-ROMA, FINISCE IN PARITÀ IL PRIMO TEMPO Napoli e Roma tornano negli spogliatoi sull'1-1. A sbloccare la gara ci pensa Malen al 7': contropiede giallorosso, assist di Zaragoza e destro vincente di Malen che non lascia scampo a Milinkovic-Sa x.com