Napoli-Roma 1-2 Malen realizza il calcio di rigore e la doppietta personale LIVE

Malen ha segnato un rigore e una doppietta, portando la Roma alla vittoria contro il Napoli nel match di Serie A giocato al Maradona. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1, dopo che gli azzurri avevano perso in coppa Italia contro il Como. La Roma ha approfittato di questa occasione per mettere pressione sulla classifica, mentre il Napoli cerca di rialzarsi dopo l’eliminazione.

Il Napoli affronta la Roma al Maradona nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Gli azzurri a caccia della vittoria dopo la cocente eliminazione dalla coppa Italia contro il Como di Fabregas. Conte ancora senza McTominay, neanche in panchina ma c'è il ritorno prezioso di Politano nel tridente insieme ai confermati Vergara e Hojlund. In panchina si rivede anche Gilmour oltre i nuovi acquisiti Giovane e Santos, possibili armi preziose a gara in corso. Nella Roma confermato Malen come terminale offensivo con Zaragoza e Pellegrini alle sue spalle. Sfida cruciale per i destini delle due squadre, per continuare il percorso di vertice e la permanenza stabile nelle prime quattro che garantiscono un posto per la prossima Champions League.

Napoli-Roma 1-1 dopo i primi 45' Al Diego Armando Maradona il primo tempo di Napoli-Roma termina in parità, al vantaggio giallorosso di Malen al 7' risponde Spinazzola al 40'

Serie A Napoli-Roma 1-2 al 71': sfida per un posto in Champions

NAPOLI-ROMA, FINISCE IN PARITÀ IL PRIMO TEMPO Napoli e Roma tornano negli spogliatoi sull'1-1. A sbloccare la gara ci pensa Malen al 7': contropiede giallorosso, assist di Zaragoza e destro vincente di Malen che non lascia scampo a Milinkovic-Sa